Simona Ventura intervista Chiara Ferragni per Rai2 e racconta tutto a Leggo: «La sceglierei come ministro degli Esteri»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 22:51

Sono dell'idea che bisogna scegliere i migliori e lei in questo momento è una di questi». Ha le idee chiare, conduttrice e icona femminile della tv generalista che per Rai2 ha intervistato l'icona indiscussa dei social, Chiara Ferragni. L'inedito confronto andrà in onda il 5 ottobre su Rai2, subito dopo la prima visione assoluta di, il film-documentario sulla vita dell'influecer. In attesa della serata dedicata al «fenomeno Ferragni»,«Non c'è una differenza sostanziale. Sui social, soprattutto nell'ultimo periodo, fa vedere molto della sua vita familiare. Con Fedez sono una bellissima coppia, sono una coppia di sposini 2.0. Ridono molto, poi c'è Leone. Mi piace questa famiglia che non è incancrenita dalle responsabilità e dai problemi. Mi piacciono le loro stories. Dal vivo ho ritrovato la stessa voglia di volersi raccontare. Io già la seguivo per la moda. Lei ha rivoluzionato quel mondo, rendendolo alla portata di tutti. La moda con lei ha cambiato modo di raccontarsi».«Il fatto che sia così romantica e sognatrice. Ho trovato una Chiara più intima, quella Chiara bambina che aveva tanta voglia di farsi amare. Abbiamo riso parlando del pesciolino Nemo. Lei ogni volta che lo vede piange, io l'ho visto mille volte con i miei figli, ma non mi sono mai commossa». (Ride)«Dalla parità di genere al bacio gay. Abbiamo tolto tante maschere in questa intervista di un'ora e mezzo. Chiara si è aperta come mai prima e di questo sono molto orgogliosa».«Certo. Si è fatta da sola, non si è fatta aiutare da nessuno, non ha connotazione politica. Poi è ovvio che l'educazione non va demandata ai social, la danno la famiglia e la scuola. Adesso che sono ricominciate le lezioni, io alle 22 ritiro il cellulare».«In primavera dovrei tornare su Rai2 con un nuovo programma in prima serata, ma non posso ancora dire nulla. C'è un'altra novità, io e Giovanni Terzi abbiamo fissato la data di matrimonio, è ancora top secret. Speriamo solo non sia con la mascherina».