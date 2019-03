Sex and the City, arriva il seguito: la serie tv parlerà delle cinquantenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie per gli "orfani" diÈ in arrivo il seguito della fortunata serie tv che ha conquistato intere generazioni. Non sono bastati i due film usciti nelle sale dopo la fine del telefilm, i fan delle quattro amiche alle prese con ile le relazioni speravano in un ritorno delle donne dell'sul piccolo schermo. La Paramount Television si è aggiudicata i diritti del nuovo romanzo di Candance Bushnell "Is there still Sex in the City?".Il libro ha ispirato una nuova serie sulle cinquantenni e si è rivelato il pretesto perfetto per il revival tanto atteso.«Il romanzo originale di Sex and the City e la serie hanno rappresentato un punto di riferimento rivoluzionario per intere generazioni di donne, inclusa me. Siamo elettrizzati all’idea di poter continuare questa conversazione da un punto di vista molto poco rappresentato, quello delle cinquantenni, e di poter rispondere alla domanda che si pone il libro dicendo: “Sì, c’è ancora sesso in città”», ha dichiarato la presidente di Paramount Television,Proprio dai libri di Candace Bushnell è stata tratta, nel 1998 la serie suAncora sconosciuti i nomi del cast di questa nuova avventura televisiva. Grazie alle avventure delle quattro girls e al guardaroba di abiti griffati, "Sex and the City" ha divertito milioni di donne. Il binomio sesso-moda è stato la formula del suo successo, mentre il linguaggio diverso e "spudorato" con cui si parlava d'amore ha rivoluzionato la televisione.