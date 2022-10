Barbara D'Urso vittima di Scherzi a parte: «Scelta dalla Bbc». Parla (male) in inglese, poi si infuria

Barbara D'Urso, protagonista di un scherzo in diretta durante l'ultima puntata di Scherzi a parte. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata vittima di Enrico Papi per un siparietto che ha fatto divertire il pubblico in studio e da casa. Abituata a vederla negli studi Mediaset sempre composta e mai fuori posto, Carmelita ha davvero dato il meglio di sé facendo scoprire al pubblico un lato del suo carattere inedito ed esilarante.

Cosa è successo

Barbara D'Urso è stata contattata dalla redazione del programma, convinta di dover fare un'intervista per la BBC per uno speciale sulla Regina Elisabetta. «Le abbiamo fatto credere che la BBC desidera intervistare i conduttori più famosi di ogni paese. Per l’Italia è stata scelta lei. Le hanno detto che avrebbe dovuto parlare della scomparsa della Regina Elisabetta», ha detto Enrico Papi prima di mandare la clip.

I primi accenni di malumore da parte di Carmelita ci sono fin da subito. Dopo essere arrivata dentro gli studi Mediaset, Barbara è stata incoraggiata dal finto stylist di cambiare il suo outfit per essere intervista perchè «non appropriato». La conduttrice ha acconsentito il cambio di look ma al contrario, si è ribellata ai modi sgarbati e offensivi della finta giornalista britannica durante l'intervista.

La svolta avviene quando una giovane assistente della BBC viene maltrattata dalla giornalista: «Laura ma sei idiota? Io non posso lavorare in questo modo». Barbara non ci sta: interrompe l'intervista e abbandona lo studio, ma prima dice all'assistente: «Vieni, dammi il Curriculum ciccia e vieni a lavorare con me in Italia». Scherzi a parte ha deciso per l’occasione di mettere alla prova Barbara d’Urso con la sua conoscenza della lingua inglese e la cosa ha suscitato l'ilarità del pubblico, che non hanno potuto fare a meno di commentare la scena divertente sui social.

