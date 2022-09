Barbara D'Urso, Jova Beach party come super ospite: look da ragazzina per la conduttrice La conduttrice Mediaset ospite al concerto di Jovanotti a Bresso, c'è anche Rovazzi





Super ospite dell'ultima tappa del Jova Beach party: Barbara D'Urso. La regina del pomeriggio di Canale 5 è tra le sorprese dell'incredibile show di Jovanotti. Pantaloncini corti, top e camicia di jeans, stivali: la conduttrice di Mediaset sceglie un look da ragazzina per partecipare allo show di chiusura all'aeroporto di Bresso alle porte di Milano. Leggi anche > Jova Beach Party, entusiasmo alle stelle per l'ultima tappa a Bresso: da Tamberi alla D'Urso tutti gli ospiti LA DIRETTA Protetta dalle guardie del corpo, Carmelita cammina sorridente mentre si sistema i capelli e saluta discretamente i passanti. Con lei, l'altro super ospite Fabio Rovazzi che cammina tra la gente, pronto a salutare il pubblico del suo amico Jovanotti. E' la stessa conduttrice, poi, a documentare il suo arrivo al Jova Beach party di Bresso (insieme a Rovazzi) tramite stories Instagram. Prima il badge, poi il dietro le quinte: Barbarella è attiva sui social e, come spesso fa, condivide con i suoi "amati fan" i momenti dell'arrivo sotto il palco, ma anche il trucco "hippie", con perline e colori, in pendant con Jova. Jova beach party, Barbara D'Urso super ospite: look da ragazzina per la conduttrice https://t.co/WhZTkVKsqM — Leggo (@leggoit) September 10, 2022 Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA