Jova Beach Party, entusiasmo alle stelle per l'ultima tappa a Bresso LA DIRETTA

«Per Jova facciamo tutto, sopportiamo anche caldo e calca: viva Jova». Entusiasmo alle stelle: è tutto pronto per l’ultima tappa del concertone di Jovanotti, un vero e proprio evento. Anzi, l’evento dell’estate. Sole cocente, musica, folla, urla, selfie: al Jova Beach party l’atmosfera è caldissima. L’aeroporto di Bresso ha aperto le porte alle 14.30 accogliendo tutti i Jovanotti lovers di ogni età per il grande concerto di chiusura. A calcare l'asfalto e il parterre dellla'aeroporto alle porte di Milano ci sono già 75mila persone che sfidano caldo e afa pur di cantare insieme al loro idolo.

JOVA BEACH PARTY BRESSO: LA DIRETTA

Grandi aspettative per l'ultima tappa che vedrà, come da consuetudine, esibirsi diversi ospiti sul palco. A partire dal primo pomeriggio si susseguono sul palco numerosi dj, con musiche alternative e variegate. Balli, musiche, street food e bibite: ce n'è per tutti. E per il big show bisognerà attendere le 20. Sì, perchè il grande protagonista della serata salirà sul palco per fare una ricca callerrata dei sui grandi successi. E, come da tradizione, accanto a Jova ci saranno diversi ospiti, nonchè grandi amici. Attesissimi Gianni Morandi, Elisa, Tommaso Paradiso e Rkomi.

E' stata un'estate ricca e piena di eventi, quella per Jovanotti che ha colorato e animato tutte le spiagge d'Italia per la seconda edizione del Jova Beach party. Nel 2019, quando non c'era ancora la minaccia della pandemia, Jovanotti ha dato il via ad un vero e proprio show che ha conquistato tutti. Instancabile, il cantante, al secolo Lorenzo Cherubini, ha creato un vero e proprio show per un'intera giornata, dislocando il suo tour in spiagge d'eccezione per un'estate più che musicale.

Partito il countdown: il pubblico è in fermento per cantare a squarciagola i successi immortali di Jova.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA