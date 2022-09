Formula Uno e Jovanotti, nel weekend Milano ombelico del mondo: hotel sold out

di Paola Pastorini

Il conto alla rovescia è iniziato. E anche il conto di quanto Milano “guadagnerà” in termini di incassi di alberghi, ristoranti, bar e shopping dalla scorpacciata di eventi di questo fine settimana: il Gran Premio di Monza e il Jova Beach Party, il concerto a Bresso di Jovanotti (nella foto il palco in costruzione). La stella polare è il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Il centenario dell’autodromo fa salire ancora più la febbre, con folla di tifosi da record (320 mila presenze) e il presidente Sergio Mattarella a dare ancora più lustro. Tra alloggio e ristorazione, a Milano e Monza, sono operative 23.060 imprese, come sottolinea il Registro delle imprese di Camera di Commercio. Per tutti ci sarà super lavoro. Secondo l’Ufficio studi Confcommercio di Milano, Lodi Monza e Brianza l’indotto supera gli 81 milioni di euro, tra spese per ristorazione, alloggio, shopping e trasporti. In particolare, ristorazione e alloggio potranno generare un indotto turistico complessivo di oltre 55 milioni di euro, più di 22 milioni di euro le ricadute invece previste per lo shopping, 3 milioni e 600 mila euro per il settore dei trasporti. A Milano e dintorni è impossibile da settimane trovare una stanza, pagandola qualsiasi prezzo. E anche il raduno di Jovanotti, pur senza i numeri da sold out di alberghi, è pronto a macinare grandi numeri di ristorazione, non solo nel perimetro del raduno. Per entrambi gli eventi treni e mezzi speciali. Questo weekend Milano e Monza diventano «l’ombelico del mondo».

