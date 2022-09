Milano, il jova Beach party atterra a Bresso: la carica dei 60 mila tra mezzi speciali e divieto di alcol

È l’appuntamento musicale più importante di questa estate che sta finendo. Per Milano, ma non solo. È il Jova Beach Party che sabato atterra al campo volo di Bresso. Il conto alla rovescia per ”il ragazzo fortunato” e i suoi 60 mila fan è iniziato. Il palco lo stanno costruendo già da un paio di giorni, le “istruzioni per l’uso” sono completate. Dalle modifiche alla viabilità alle misure di sicurezza per la tutela dell’ordine, tra cui lo stop all’alcol «sia in forma fissa che ambulante» in tutta la zona.

VARCHI E TRAFFICO A Bresso due i varchi di accesso al Jova Beach: il primo su via Clerici dal quale entreranno 40mila spettatori e il secondo su via Matteotti per i restanti 20mila. Per tutto sabato via Clerici e l’asse viario Gramsci-Matteotti-Grandi, vale a dire le due corsie in direzione nord, saranno chiuse al traffico e non sarà possibile parcheggiare alcun mezzo. Invece, solo per i residenti di Bresso, sarà creata una grande Ztl. I fan di Jovanotti potranno così accedere all’aeroporto soprattutto a piedi, seguendo i percorsi pedonali predisposti da Atm dalle vicine fermate della metropolitana, bus e treno; oppure in bici, trovando un parcheggio di via Matteotti; o ancora in moto, lasciandola nello spazio di sosta di via Galilei (info ww.bresso.net)

NO ALCOL Il prefetto Renato Saccone ha vietato «la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore ai 9,5 gradi, sia in forma fissa che ambulante». Il divieto riguarda anche «la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 00.01 del 10 settembre 2022 alle ore 7 dell’11 settembre 2022, nella zona circostante l’aeroporto». Sono esclusi dal divieto gli esercizi pubblici, dai bar ai ristoranti, ma solo per il servizio al tavolo.

MEZZI PUBBLICI Atm ha preparato le mappe per raggiungere lo scalo con i percorsi pedonali: dal varco di via Clerici si arriva a piedi da M5-Bignami in una decina di minuti; da M1-SestoRondò in una ventina; dal capolinea tram 4 di via Ornato in poco più di 20 minuti; al varco via Grandi si giunge in mezz’ora dalla stazione ferroviaria Cormano-Cusano. Si ritorna a casa sempre con i mezzi, dopo il concerto: ultima corsa da M5 Bignami alle 2 e da M1-SestoRondò alle 1.45 di domenica.

TRENO Trenord propone un biglietto speciale a 10 euro valido per un viaggio d’andata da tutta la Lombardia a Sesto San Giovanni o Cormano-Cusano Milanino e il ritorno su una delle otto corse straordinarie notturne che saranno effettuate.

