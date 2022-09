Jova Beach party, il gran finale a Bresso: ecco tutti i dettagli

di Maria Bruno

Gran finale per il Jova Beach party. Il gran tour di Jova ha avuto un successo strepitoso e ha tenuto compagnia per tutta l'estate agli amanti della musica pop di tutta Italia. Domani, 10 settembre, all’aeroporto di Milano Bresso ci sarà il finale esplosivo con l’ultima chiamata del Volo JBP 22. La redazione di Leggo racconterà in diretta l'evento integralmente.

Il grande veliero di Jovanotti ha navigato nei mari di tutta Italia, passando per Lignano Sabbiadoro, Marina di Ravenna, Aosta, Albenga, Marina di Cerveteri, Barletta, Fermo, Roccella Jonica, Vasto, Castel Volturno e, dopo l’ultima doppietta a Viareggio con 80mila persone, 10mila chilometri dopo è pronto per salpare a Bresso. E poi chissà. La città invisibile di Lorenzo, la carovana di entusiasti che ha conquistato 550 mila persone, è pronta per l’ultima tappa.

Come si svolgerà il concerto?

L'apertura delle porte è a partire dalle 14 con musica ovunque, giochi e tantissime sorprese. Il Jova Beach è più di un concerto, è un happening per il nuovo tempo. È una intera giornata di musica, sorrisi e intrattenimento voluta e organizzata da Lorenzo, il primo DJ Producer Performer che sa come creare un’alchimia magica per rendere la giornata unica e incancellabile.

Non ci saranno scalette: la giornata si compone di tanti frammenti unici, gemme preziose di un unico grande gioiello legate dal comune denominatore di una visione unica, quella di Lorenzo, di voler fare ancora festa! DJ set straordinari, scoperta di set esclusivi, la celebrazione di un matrimonio, performance acustica: nessuna giornata è uguale all’altra, tutto è unito da Lorenzo che sta sul palco dalle 14 alle 24.

Gli ospiti

Sono più di 160 gli ospiti che hanno suonato sui tre palchi. Lorenzo accoglie il pubblico non appena aprono le porte e la musica comincia subito dallo Sbam Stage con Fresco, disc jockey e produttore discografico per poi susseguirsi senza soluzioni di continuità sul Kontiki e sul Main Stage. Tra gli ospiti già annunciati che si avvicenderanno on stage, Ackeejuice Rockers, produttori e direttori artistici dello Sbam Stage, che hanno accompagnato tutte le tappe del grande veliero. Il duo di deejay ha dato vita con Lorenzo alla Sbam Records, etichetta che ha l’obiettivo di riportare al centro la musica dance floor. Lorenzo sarà poi sul palco con Baloji, artista poliedrico, straordinario musicista, poeta e regista, con il suo amico Benny Benassi, Dj e produttore musicale tra i più influenti al mondo, con Ckrono DJ, producer e co-founder dei Balera Favela, e con Epoque, cantante e rapper di origine congolese. A Bresso anche J.P Bimeni, discendente della famiglia reale del Burundi, fuggito dallo stato africano per trovare il successo in UK nelle charts internazionali. E anche Nicol, giovane cantautrice emergente. Dopo essersi esibito nella tappa di Linate nel 2019, torna sul palco del Jova Beach Party Rkomi. Lorenzo sarà sul palco con Shantel, produttore discografico, cantante e disc jockey tedesco, noto soprattutto per i suoi remix, che ha recentemente collaborato con Lorenzo per “Alla Salute”. E nuovamente sul palco con Lorenzo anche Tananai, che torna al JBP22 di Bresso dopo essersi esibito a Marina di Ravenna, Gressan e Fermo.

