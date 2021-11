Scene da un Matrimonio: Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Teresa e Pasquale

Sabato 27 novembre, alle ore 14:10, su Canale 5 penultimo appuntamento con “Scene da un Matrimonio”, un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Teresa e Pasquale.

A “Scene da un Matrimonio” la storia di Teresa e Pasquale, due ragazzi napoletani che stanno insieme da ben 17 anni. Si sono conosciuti appena adolescenti e fin dall’inizio della loro storia hanno dovuto combattere con la rigidità della famiglia di Teresa, molto legata alle tradizioni.

Le difficoltà causate da questo aspetto sono ovviamente aumentate con il sopraggiungere della pandemia: la madre di Teresa non avrebbe mai permesso una convivenza prima del matrimonio e allo stesso tempo organizzare delle nozze in “zona rossa” non era un’impresa facile. Dopo aver rimandato l’evento più volte, Teresa e Pasquale hanno deciso malvolentieri di sposarsi in Comune, da soli e senza festeggiamenti, solo per poter vivere insieme.

Le fedi acquistate in rete dalla testimone erano di così scarsa qualità da dover essere buttate poco dopo. Non era questo il sogno di Teresa e Pasquale, ma quello di un matrimonio celebrato in chiesa e condiviso con le persone più care. Ora, finalmente, possono farlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 12:44

