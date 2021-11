X Factor 2021, Erio fa commuovere Manuel Agnelli: «Mi fai fare figure di mer*a, grazie». Dopo aver rischiato di uscire la scorsa puntata, Fabiano Franovich, in arte Erio, conquista tutti durante il quinto live.

Il secondo inedito che Erio ha portato al quinto live, "Fegato", di X Factor 2021 porta la firma di Giuliano Sangiorgi, esibizione bellissima, ma le corde del cuore il cantante livornese le tocca cantando l’intensa “Bird Guhl” di Antony and the Johnsons.

«Sono felice di averti salvata la settimana scorsa - commenta Emma - io sono una persona prima di essere un ruolo e vivo di emozioni».

«Bellissimo - dice Mika - perchè anche l'orchestra non era composta da elementi ma era un suono unico con te al centro». «Bello, magico, travolgente», sottolinea Hell Raton.

Chi si commuove è Manuel Agnelli che come è accaduto in passato durante le Audition commenta la performance del suo pupillo così: «Credo tu ti sia ritrovato, quando trovi queste cose mi fai fare le figure di mer*a come avevo preannunciato e per questo ti ringrazio».

