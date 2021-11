X Factor 2021, diretta quinto live: questa sera doppia eliminazione. Arrivano i nuovo inediti. Nella puntata che andrà in onda oggi, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW e che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, si accende la sfida in vista della finale.

Mancano solo due puntate alla finalissima di X Factor 2021 e per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, sarà una serata senza un attimo di respiro: due manche, due eliminazioni. Super ospite del quinto live Ed Sheeran.

Hell Raton arriva all’appuntamento di questa settimana con un solo concorrente in gara, Baltimora, mentre gli altri portano con sé ciascuno due componenti del proprio roster: gIANMARIA e Le Endrigo per Emma; Bengala Fire ed Erio per Manuel; Fellow e Nika Paris per Mika.

