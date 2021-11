X Factor 2021, Emma contro la violenza sulle donne: «Facciamo in modo che non sia solo una giornata». Il quinto live è anche l'occasione per sottolineare che oggi è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021, e la cantante salentina ci tiene a rimarcarla.

Anche X Factor Italia è al fianco delle donne contro la violenza, durante la diretta del giovedì sera si manda in onda un messaggio sociale molto bello con la voce di Emma. Al rientro in studio mentre Ludovico Tersigni sta per riprendere la gare viene interrotto da Emma.

«Scusa ma vorrei aggiungere due cose - dice la Marrone - Facciamo in modo che non sia solo una giornata. Le parole hanno un peso e sono un'arma. Tutti possono esprimere un'opinione, ma c'è modo e modo, e se evitassimo gli insulti e le cattiverie gratuite forse riusciremmo a far venire fuori la nostra società dalla m*rda che stiamo vivendo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 22:29

