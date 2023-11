Samira Lui, chi è la futura valletta che sarà al fianco di Gerry Scotti nel ritorno de "La ruota della fortuna"

di Alessia Di Fiore

La ruota della fortuna, tornerà in palinsensto nei prossimi meri e alla conduzione di Gerry Scotti, verrà affiancata una nuova valletta...si tratta della ex gieffina Samira Lui, uscita poche settimane fa della casa del Grande Fratello, dopo aver fatto perdere la testa al concorrente, Giuseppe Garibaldi.

A lanciare l'anticipazione, il sito di Davide Maggio, che avrebbe anche fornito i nomi dei primi tre partecipanti l Festival di Sanremo. Benchè Samira Lui, all'interno della casa del grande Fratello non abbia suscitato grandi scandali, la sua presenza è bastata per farsi notare dagli addetti ai lavori, che dopo l'uscita dal programma l'hanno immediatamente contattata per una nuova apparizione televisiva. Samira Lui prenderà il posto dell'iconica Paola Barale, per anni al fianco di Mike Bongiorno, e assisterà Gerry Scotti nella conduzione del programma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 16:51

