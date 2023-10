Samira Lui, la dedica del fidanzato Luigi: «Sogno il matrimonio con te»

di Redazione Web

Samira Lui è tornata alla sua routine quotidiana dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello. «La mamma avrebbe voluto che vincessi, ma al tempo stesso le mancavo tanto quindi è stata contenta per me», ha rivelato Samira a Silvia Toffanin a Verissimo.

Tra le sorprese che la padrona di casa aveva preparato per la sua ospite, c'era anche lui, Luigi, il suo fidanzato e i due hanno rivelato i loro piani per il futuro.

Alessandro Basciano a Verissimo: «Mai dato uno schiaffo a Sophie, ecco com'è andata davvero»

Anna Pettinelli a Verissimo: «Io e Rudy Zerbi? Eravamo amici, poi...»

Samira Lui, i piani per il futuro

«È una persona rara. Lui fin dal primo giorno mi ha capita, amata, mi fa sorridere. Non vuole nulla in cambio, mai. In generale con le persone, gli viene dal cuore. Sono molto innamorata e mi è mancato tanto. La mamma è innamorata. È sempre stata molto severa con me, non mi ha approvato nessun uomo.

Mentre il fidanzato ha rivelato che: «Viene sempre un po' giudicata per il suo aspetto fisico, ma è tanto bella fuori quanto dentro. È stato un amore a prima vista. Ci siamo conosciuti a Formentera, quando l'ho vista mi sono innamorata da subito. La mia nomea non era delle migliore, ma da quando è arrivata lei ho iniziato a vedere il futuro. È la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Non me lo sarei mai aspettato e spero di arrivare molto lontano con lei. Desideriamo entrambi di arrivare al nostro grande obiettivo. Ovvero il matrimonio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA