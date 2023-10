Anna Pettinelli a Verissimo: «Io e Rudy Zerbi? Eravamo amici, poi...»

di Redazione Web

Anna Pettinelli è stata ospite a Verissimo, da Silvia Toffanin, in diretta dagli studi di Amici, dove sta seguendo la nuova classe di cantanti del talent show di Maria De Filippi.

L'insegnante ha voluto raccontare molti lati inediti del suo lavoro e della sua vita personale, dal nuovo amore ritrovato, al raporto con gli altri insegnanti nella scuola di Amici. Andiamo a leggere che cosa ha detto, in particolare su Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli, il nuovo amore

«Mia figlia dice che le piace, è un bell'uomo. Anna Pettinelli, che sembra aver ritrovato la serenità dopo la turbolenta relaizone con Stefano Macchi.

Il rapporto con Rudy Zerbi

«Il ritorno ad Amici? Sono contentissima di essere tornata. Mi piacciono i ragazzi, mi piace lavorare con loro. Dopo 50 anni di carriera se il tuo bagaglio non lo passi ai ragazzi, che hai lavorato a fare? A volte mi pento dopo averli rimproverati. A volte sono brutale, ma sono una che dice quello che penso. Posso essere odiosa ma se leggi tra le righe vedi che c'è affetto e un bene profondo. L'anno scorso Amici mi è mancato in maniera assurda. L'ho vissuto come un allenatore fuori campo. E' un percorso che mi sta addosso come un vestito perfetto. Emanuel Lo è il più taciturno ma è molto carino e affettuoso. Raimondo Todaro è compagnone, abbiamo mangiato ieri insieme. Con Alessandra Celentano ho un rapporto speciale, siamo molto uguali per certi versi. Lorella Cuccarini è la gioia e il sorriso e poi c'è Rudy Zerbi. Ci conosciamo dal paleolitico e siamo stati anche amici per un certo periodo. Abbiamo fatto delle vacanze insieme nei primi anni '90 con i nostri rispettivi compagni. Un caffè insieme non l'abbiamo preso negli ultimi cinque anni, anche perché lo avrei avvelenato. E' un po' cambiato da quando è ad Amici...», ha rivelato Anna Pettinelli, non nascondendo un po' di amaro in bocca.

