Sadghuru, chi è l'ospite (di fama mondiale) di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Sadghuru, un ospite di fama mondiale per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ecco chi è.

Chi è Sadghuru

Vero nome Jaggi Vasudev, il 64enne Sadghuru è un mistico e scrittore indiano, tra i massimi esperti mondiali di yoga e meditazione. Iniziò le prime lezioni di yoga non ancora adolescente, per poi diventare, nel corso dei decenni, un'icona a livello internazionale. Ha anche scritto diversi libri e manuali, molti dei quali best seller a livello globale. Tramite la sua Isha Foundation, Sadhguru ha diffuso la cultura dello yoga in tutto il mondo ed è diventato anche consulente dell'Onu, sia per quanto riguarda la cultura spirituale, sia per l'impegno ambientale e per le sue campagne improntate allo sviluppo sostenibile e contro il consumo indiscriminato di suolo in tutto il mondo.

