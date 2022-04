Dalila Di Lazzaro a Oggi è un altro giorno: «Sono reduce da un'operazione, non è andata bene»

Dalila Di Lazzaro e Manuel Pia ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ecco chi è la coppia artistica che da anni porta avanti una proficua collaborazione, che ha scatenato anche diversi gossip. Dalila Di Lazzaro, in collegamento con lo studio, ha rivelato: «Sono reduce da un'operazione, purtroppo non è andata bene».

Chi è Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro, 69 anni portati splendidamente, è un'ex modella, attrice, scrittrice e cantante, che negli anni '70 fu tra le icone della commedia sexy all'italiana. Iniziò a fare la modella giovanissima, ad appena 16 anni, dopo essere diventata mamma di Christian, il figlio che morì tragicamente a 22 anni, in un incidente stradale nel 1991. Quel fatto lasciò segni indelebili nella vita di Dalila Di Lazzaro, cattolica devota che da tempo è impegnata in iniziative sociali come quella della lotta all'anoressia e quella per le adozioni da parte dei genitori non sposati.

Chi è Manuel Pia

Manuel Pia, 43 anni, è invece un cantautore sardo, che dopo aver studiato al Conservatorio ha iniziato prestigiose collaborazioni con artisti come Steve Vai, Larry Mancini, Derek Wilson, Omar Pedrini, Neffa, Irene Grandi, Marco Masini, Beppe Carletti e Paola Turci. Da circa tre anni, Manuel Pia ha avviato una intensa e proficua collaborazione con Dalila Di Lazzaro. La vicinanza artistica ha spesso dato vita a indiscrezioni su un loro coinvolgimento sentimentale: Manuel Pia e Dalila Di Lazzaro saranno ospiti di Serena Bortone.

Dalila Di Lazzaro: «Sono reduce da un'operazione, non è andata bene»

«Sono reduce da un'operazione che purtroppo non è andata bene, sono molto vicina a Fedez e a tutti coloro che sono costretti al ricovero in ospedale. Ho un dolore neuropatico cronico, è qualcosa che ti annienta. Dopo tre incidenti, faccio fatica a camminare» - rivela Dalila Di Lazzaro in collegamento con lo studio di Serena Bortone - «Io amo la vita, dovrebbe farlo anche Putin: se capissero cos'è il dolore, capirebbero anche quanto sia importante la serenità e la pace».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 14:16

