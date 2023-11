Sabrina Ferilli, la sosia Lidia De Maio protagonista a "Il Castello delle Cerimonie": «Mi scambiano per lei»

di Tommaso Cometti

La decima puntata del Castello delle Cerimonie, andata in onda ieri sera (10 novembre) su Real Tima, è stata dominata da un personaggio che ha riscosso le simpatie del pubblico: Lidia De Maio, che ha organizzato la sua festa di compleanno al Castello di Matteo e di donna Imma Polese. La donna ha esordito dicendo: «Sono la sosia di Sabrina Ferilli». In effetti, molti telespettatori hanno notato una certa somiglianza tra la napoletana verace e la nota attrice romana; inoltre suo marito, Mario Guida, sarebbe il sosia di Renato Zero.

La puntata

Lidia De Maio ha voluto una cerimonia in grande stile: arrivo in elicottero e passaggio in carrozza fino alla sfilata sul red carpet, tra uno stuolo di figuranti. Look total white per gli ospiti e, in sottofondo, una canzone scritta proprio da lei, "Miss Over". A Lidia è stata anche riservata una sorpresa speciale dal suo Mario: l'uomo, infatti, ha organizzato in gran segreto l'arrivo inatteso del loro figlio, che vive da anni a Londra e che aveva finto di non voler partecipare alla cerimonia.

Degna di nota anche la presenza di ospiti vip: Marco Zappulla (figlio di Carmelo Zappulla) e Cinzia Oscar, storica cantante napoletana. In particolare, Cinzia ha commentanto con la sua ironia tanti momenti della puntata, con la saggezza tipica delle napoletane di una volta.

I protagonisti

Lidia De Maio e Mario Guida sono personaggi già noti nel mondo del jet set napoletano: lui è uno storico showman, lei è una showgirl e soubrette.

