Rossano Rubicondi, Ivana Trump sapeva della malattia: «Ha pagato lei tutte le spese sanitarie»

Rossano Rubicondi con la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore di molti amici e colleghi e dopo giorni di silenzio a ricordarlo c'è stata anche l'ex moglie Ivana Trump. L'ex moglie di Donald Trump ha spiegato che nonostante la fine del matrimonio, il quarto per lei, tra lei e Rossano era rimasta una bellissima amicizia e non hanno mai smesso di frequentarsi.

«Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano , ha raccontato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 -. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs o a Saint Tropez, dove ha casa, per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie». Ivana quindi avrebbe saputo della malattia del 49enne e ha scelto di restarle vicina proprio in nome di quel grande affetto che li legaa

Il matrimonio tra i due, avvenuto nel 2008 dopo sei anni di relazione e costato tre milioni di dollari, fu celebrato nel resort di Mar-A-Lago a Palm Beach. Durò solo un anno, lui aveva iniziato a stare spesso in Italia, lei viveva negli Usa e la distanza ha logorato il loro rapporto, ma non l'affetto reciproco

