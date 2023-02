Rosa Chemical a Domenica In risponde a Renato Zero: «Mi è dispiaciuto, ma...». Ecco cos'ha detto VIDEO

Domenica 19 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, è andata in onda la 23esima puntata dell'edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Renato Zero, nuova frecciata a Rosa Chemical: «Per il successo non basta il look, serve spessore artistico» VIDEO

Rosa Chemical a Domenica In: «Dispiaciuto per le parole di Renato Zero, è un idolo». Mara Venier: «Non parleremo di Fedez»

Fedez scatenato contro il giornalista Giordano: «Vuole sapere se sono gay»

Le parole di Rosa Chemical

Rosa Chemical ha commentato le parole di Renato Zero a 'Domenica In': «Non lo cito nel brano ma io, in tutte le interviste che ho rilasciato, l'ho citato». «In realtà - continua l'artista - ho mandato sempre tanto amore e soprattutto io ho un grande rispetto e una grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto un po' leggere quelle cose...».

Mara Venier, a questo punto, ha commentato: «Ma ha detto che non è colpa di Rosa Chemical». E, di fronte al commento di Marino Bartoletti («Non è stato affettuosissimo»), Rosa Chemical chiosa: «Io resto affettuoso».

www.raiplay.it

LEGGI ANCHE: Renato Zero riparte da ‘Zero a Zero’: «Non sono un cantante ma un’interprete della vita»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA