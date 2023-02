Rosa Chemical a Domenica In: «Dispiaciuto per le parole di Renato Zero, è un idolo». Mara Venier: «Non parleremo di Fedez»

di Redazione web

Rosa Chemical è stato uno degli ospiti di Domenica In. Il cantante, che ultimamente è stato molto al centro dell'attenzione, ha raccontato la sua concezione di musica e arte che comprende anche l'essere un po' trasgressivo. Dopo Sanremo, la sua canzone è tra le più ascoltate in radio anche se alcuni grandi della musica italiana hanno avuto da ridire sul suo conto, ad esempio Renato Zero.

Uno degli artisti più importanti della musica italiana e non solo, ovvero Renato Zero qualche giorno fa si era espresso così parlando di Rosa Chemical: «Quando apro i social vedo che esistono un numero smisurato di sosia, persone che cercano di imitare ciò che c'è già stato. Questi ragazzi dovrebbero tenere a mente che l'originale esiste ancora ed è necessario. Fare il cantante o il musicista non è un mestiere che si può improvvisare». Rosa Chemical ha dichiarato da Mara Venier: «Mi è dispiaciuto molto leggere le parole di Renato Zero perché io ho sempre detto che per me lui è un idolo e lo rispetterò sempre».

Rosa Chemical e "il caso Fedez"

Quando qualcuno tra gli opinionisti ha cercato di sollevare "il caso Fedez" per creare dibattito, Mara Venier è intervenuta subito dicendo che non avrebbe parlato di niente che riguardasse il mondo dei social perché in questo modo si sarebbe mancato di rispetto proprio a Rosa Chemical. La conduttrice ha poi mandato un filmato con i baci più celebri che gli artisti si sono scambiati sul palco negli ultimi anni.

