Renato Zero, nuova frecciata a Rosa Chemical: «Per il successo non basta il look, serve spessore artistico» VIDEO

Renato Zero ospite a "Che tempo che fa" domenica 19 febbraio, è tornato sulla polemica con Rosa Chemical. Senza citarlo, prima di chiudere l'intervista con Fabio Fazio, ha lanciato un'altra frecciata al giovane collega.

Chiara Ferragni, pranzo in famiglia senza Fedez: la domenica dell'influencer insieme a mamma e sorelle

Jolanda Renga e il fidanzato si vestono da Ambra e Francesco, il travestimento conquista i social: «Geniali»

Cosa ha detto Renato Zero

«Io sono molto felice che ci si manifesti per quello che siamo e sono felice che si combatta per le ragioni della propria personalità e del proprio carattere - ha detto Renato Zero - Vorrei solo che quelli che operano nella musica e nello spettacolo preparassero questi ragazzi, fossero più vicini a loro nella formazione musicale. Va bene il look, ma ci vuole anche lo spessore artistico. Senza di quello si campa una stagione e basta».

"Va bene il look, ma ci vuole anche lo spessore artistico, perché senza di quello si campa una stagione e basta."



- @RenatoZer0 a #CTCF su #Sanremo2023 pic.twitter.com/qVdkgW8nOP — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 19, 2023

«Colpa di chi lo fa cantare»

Durante la conferenza stampa di lancio del suo tour aveva parlato per la prima volta di Rosa Chemical: «Una volta c'erano tantissimi esperti nelle case discografiche, che ti davano i giusti consigli e ti aiutavano a trovare la tua strada artistica da percorrere, con i tempi giusti - le parole di Zero - Oggi non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi, che sono sempre da assolvere... La colpa è invece di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell'andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA