Fedez scatenato contro il giornalista Giordano: «Vuole sapere se sono gay»

È più forte di lui, ormai l’abbiamo capito. Fedez non ce la fa proprio a comunicare senza provocare od offendere. Ne combina di tutti i colori, probabilmente per dimostrare che esiste. Sarà un complesso di inferiorità rispetto alla moglie Chiara Ferragni? Chissà. Sta di fatto che non perde occasione per far parlare di lui. Dopo Sanremo dove ne ha combinate di tutti i colori eccolo ricomparire sui social con il caso Mario Giordano. E lo fa sempre in modo esagerato. Dalla foto del viceministro strappata al bacio in diretta tv con il cantante Rosa Chemical. Ora ci si mette anche l’attacco a Mario Giordano e alla sua trasmissione Fuori dal Coro.

A provocare la sua reazione, le voci su un’inchiesta incentrata sulla presunta omosessualità del rapper, a seguito di alcune telefonate fatte da una giornalista che sosteneva di lavorare per Fuori dal Coro ad alcuni amici di Fedez per chiedere se fosse o meno gay. Con tanto di inno al bullismo nel finalino del post dedicato a Mario Giordano: «Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto, ciao Marietto».

Il direttore Mediaset ha così replicato: «Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal Coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti». Sulla questione lapidario il commento di Matteo Salvini, che liquida così il rapper: «Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende».

Lunedì 20 Febbraio 2023

