Romina Carrisi a La Volta Buona: «È una vita che ascolto "Felicità" e non so ancora le parole. Il nome del mio bambino...»

Romina Carrisi è stata una delle ospiti del pomeriggio di Rai 1: è stata, infatti, intervistata da Caterina Balivo a La Volta Buona. La figlia di Al Bano e Romina Power si è raccontata a 360 gradi tra gioie e dolori e, soprattutto, ha parlato della sua gravidanza e di come si sente in questo magico momento che sta vivendo. Romina ha detto di essere al settimo mese e il suo bambino si muove moltissimo.

Romina Carrisi incinta a Verissimo, scopre il sesso del bebè in arrivo: «Sono felicissima»

L'intervista di Romina Carrisi

Romina Carrisi a La Volta Buona ha raccontato la sua gravidanza: «Si muove parecchio il mio bambino eh, questa notte non ho chiuso occhio perché mi sembrava di avere un campo da calcio». Poi, Caterina Balivo le ha chiesto se lei e il compagno Stefano hanno già deciso il nome del loro bambino: «In realtà non abbiamo ancora scelto ma solo perché ci sono tanti nomi in ballo e mi piacerebbe che tutti fossimo d'accordo, vorrei una scelta corale, diciamo. Una cosa è certa: non si chiamerà Romino, come aveva suggerito mio fratello Yari».

Poi, durante uno stacchetto, i cantanti in studio hanno intonato uno dei brani più famosi di Al Bano e Romina Power, "Felicità" e Romina ha detto: «È incredibile perché è una vita che ascolto questa canzone e non ho mai imparato le parole, eppure l'ho cantata tante volte con papà in giro per il mondo».

La giovinezza di Romina Carrisi

Infine, Romina Carrisi ha parlato della sua giovinezza e del periodo trascorso a Los Angeles: «Quella città mi ha aiutata tantissimo perché mi ha fatto capire che potevo badare a me stessa anche da sola. È stata la mia volta buona perché sentivo di non avere troppi occhi addosso come, invece, all'epoca, avevo qui in Italia».

