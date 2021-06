Reazione a Catena , la risposta choc del concorrente. Fan furiosi «Sono impazziti?». Marco Liorni reagisce così. È partita la stagione regolare del quiz estivo condotto da Liorni. Terminato il torneo dei campioni, oggi sono arrivate le prime due squadre, i Molluschi di Genova contro i Trilocali di Roma.

Si inizia a giocare e si arriva all'intesa vincente. Ma un errore del team genovese fa infuriare i fan. Alla definizione «Ha dipinto la Gioconda», il concorrente fa scena muta e non risponde Leonardo da Vinci. Non è tutto. Alla domanda su quale strumento suoni Allevi, il compenente dei Molluschi risponde il violino (è il pianoforte, ndr). Su Twitter piovono commenti: «Non sa chi ha dipinto la Gioconda? Scherziamo?». Ma Liorni li consola: «È stata l'emozione».

Salutata la squdra ligure, sono i Trilocali ad arrivare all'ultima parola, giocando per 6.688 euro. Non riescono però a indovinarla, questa sera era "confuso". Domani ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 21:15

