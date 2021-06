Luca Barbareschi choc a Vita in Diretta: «Ai miei figli? Solo università da 900mila euro. Poi ho deciso...»

Luca Barbareschi choc a Vita in Diretta : «Ai miei figli? Università da 900mila euro. Poi ho deciso...». Oggi, nello spazio dedicato al talk, Alberto Matano ha intervistato Luca Barbareschi. Il regista e attore, commentando le discusse dichiarazioni di Guido Barilla - che aveva esortato i giovani rinunciare ai sussidi e a trovare lavoro - ha parlato del suo rapporto con i figli.

«Ho deciso - ha spiegato Barbareschi - che non lascerò nulla ai miei figli. Darò in eredità i miei averi a qualche fondazione che fa opere di bene. Perché? Ho dato loro un'istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli».

E continua: «Ho visto i figli dei miei amici essere viziati. Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a trent'anni e ha una sua piccola azienda. Le dichiarazioni di Barilla? Incomprensibili in un paese in cui vige purtroppo ancora il clientelismo».

