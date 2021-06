Marco Liorni , la risposta del concorrente spiazza tutti a Reazione a Catena. Il conduttore incredulo: «Non è possibile...». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz estivo di Rai1. Oggi l'ultima semifinale del torneo dei campioni, prima della finalissima di lunedì 14 giugno. A confrontarsi, i Blabla e i Tre alla Seconda, ovvero i fratelli Bartoloni. Ma durante il gioco accade qualcosa che non passa inosservato ai fan.

In una manche del quiz, la parola da indovinare è lotteria. Gabriele, capitano dei Blabla, la indovina e a quel punto Liorni gli chiede: «Hai mai vinto qualcosa alla Lotteria?». Il concorrente risponde così: «Una volta alla lotteria del mio paese vinsi un buono per l'ottico, ma lo aveva messo in palio mio padre che fa l'ottico». Risate in studio. Immediati i commenti dei fan: «Troppo forte Gabriele».

Poi si torna al gioco. Sono i fratelli Bartoloni a spuntarla e ad accedere all'ultima fase del torneo. I Tre alla Seconda riescono anche a indovinare l'ultima parola (estrazione), aggiudicandosi 1.579 euro. Lunedì la finale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 21:00

