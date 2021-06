Marco Liorni , il concorrente di Reazione a Catena entra in studio e spiazza tutti: «Ma è lui!». Stasera, in onda su Rai1 prima del tg, il quiz dell'estate condotto da Marco Liorni. Nel corso di queste prime puntate, si sta svolgendo il torneo dei campioni delle scorse edizioni. Oggi a sfidarsi, la squadra pugliese i Ritentacoli e i lombardi Blabla.

Nella passata edizione, Gabriele, il capitano dei Blabla, si era fatto conoscere per la sua esuberanza e per le camicie stravaganti. Il ritorno del giovane, classe 1998, di Carate Brianza non passa inosservato neanche questa volta tra i fan di Twitter. «Ma è tornato Gabriele con le sue camicie», scrivono i follower. E ancora: «Che personaggio».

Alla fine, sono proprio i Blabla a spuntarla, arrivando in semifinale. La squadra lombarda non riesce, però, a indovinare l'ultima parola (questa sera era 'patito'). Il campionato continua.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 19:57

