“Radio Norba Cornetto Battiti Live”: ​Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri tornano nelle piazze italiane. Lo storico programma musicale di Italia 1 torna in tour congli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit alternandosi sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani.

ELISABETTA GREGORACI E ALAN PALMIERI



Radio Norba Cornetto Battiti Live non si è mai fermato. Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andato regolarmente in onda anche nelle due scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica dell’estate. Solo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto.

Quest’anno invece si torna in tour. “Radio Norba Cornetto Battiti Live” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Anche in questa edizione, Mariasole Pollio, attrice e webstar, avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 17:10

