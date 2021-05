Pillole di Recovery, torna su Sky Tg24 la guida al Next Generation EU per tutti. Disponibile anche sul sito

Torna da domani, martedì 31 maggio, su Sky Tg24, Pillole di Recovery. Una guida semplice e comprensibile a tutti per saperne di più sul Next Generation EU, che sarà disponibile anche sul sito di Sky Tg24, on demand e sui canali social.

Pillole di Recovery si svilupperà come una sorta di 'short serie' permetterà a tutti di capire, in modo semplice e chiaro, i tempi in cui dovremo fare le tante riforme che l’Ue ci chiede, il cambio di stile di vita che attende tutti noi con la transizione ecologica e la non più rimandabile digitalizzazione, fino all’analisi degli investimenti che i 191 miliardi a noi destinati dovranno generare.

Pillole di Recovery, a cura di Andrea Bignami e dei vicedirettori di Sky TG24 Omar Schillaci e Alessandro Marenzi, che ne è anche autore e storyteller, e con la regia di Flavio Maspes, punta a raccontare in modo semplice ma rigoroso, cos’è e cosa comporterà per l’Italia - e dunque per l’Eurozona - l’attuazione di questo ambizioso piano. Una guida chiara e veloce per raccontare, anche chi non ha particolare dimestichezza con i temi economici, un argomento che sarà centrale per il futuro del Paese e avrà un impatto sulle vite degli italiani per molti anni a venire. Alessandro Marenzi spiegherà cos’è e in cosa consiste il Recovery Fund, come è nato, di quali strumenti si compone, tra finanziamenti a fondo perduto e debito, come sarà finanziato e con quali vincoli e quale impatto potrà avere sull’economia italiana ed europea. Fra i titoli delle puntate: “Riusciremo a spenderli?”, “Ce lo chiede l’Europa”; “Quanti e quando”, “Per fare cosa”, “Il Recovery e noi”.

Pillole di Recovery fa parte degli approfondimenti short di Sky TG24, una nuova modalità di racconto e di fare informazione, che mixa il rigore giornalistico, da sempre parte del dna della testata, ai linguaggi più vicini ai nuovi media. Un format complementare, applicato questa volta a un tema complesso come l’economia, che si affianca al lavoro che il canale all news fa tutti i giorni, raccontando approfonditamente le politiche economiche, i mercati e le imprese, sempre al servizio dei telespettatori. Inoltre, sul sito Skytg24.it, che ospiterà anche tutte le puntate, saranno disponibili tanti contenuti speciali sull’argomento, che saranno immediatamente raggiungibili inquadrando un QR che comparirà durante la messa in onda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 18:34

