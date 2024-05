Maltempo a Milano, scatta l'allerta arancione: forti temporali e raffiche di vento. Seveso e Lambro a rischio

A Milano il maltempo non sembra dare tregua. Dopo l'allerta meteo diramata nella giornata di mercoledì, giovedì sembra esserci ancora più attenzione. Per questo motivo il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta arancione per temporali a partire dalle ore 18 di giovedì 30 maggio. Grande preoccupazione per i fiumi Seveso e Lambro che sembrano essere a rischio esondazione.

