Vannacci sul palco sulle note di 'Generale', si paragona a Galileo e cita il Gladiatore: «Al vostro segnale scateneremo l'inferno»

«Ci sono tantissime ragioni per cambiare questa Europa; io ve ne racconterò solo una, la decima ragione, che per me sono le mie figlie». Così il generale Roberto Vannacci apre il suo intervento a Milano sul palco della Lega, raccogliendo gli applausi e l’entusiasmo dei presenti.

Vannacci sulle note di Generale di De Gregori

Vannacci aveva fatto il suo ingresso sul palco sulle note di "Generale" di Francesco De Gregori, una citazione musicale di rilievo: chissà cosa ne penseranno lo stesso De Gregori e i suoi fan non leghisti. «Ringrazio il generale Roberto Vannacci che vuole portare benessere e lavoro in Europa», le parole di Salvini chiudendo il suo discorso dal palco della Lega a Milano. Poco prima Salvini aveva citato la chiusura del suo libro: «Chi è disposto a combattere vince, chi non va fino in fondo per difendere le sue idee significa che o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui».

Le parole di Vannacci

Ambientalismo, diritti, libertà al centro del discorso del generale, candidato con la Lega alle prossime elezioni europee. «Qualche centinaio di anni fa -ha detto- qualcuno che si chiamava Galileo Galilei è partito da qua criticando quella che era considerato il pensiero comune, rischiando di essere messo al rogo». «Io voglio un’Europa dove il diritto alla contestazione e alla manifestazione sia rispettoso delle regole dell’ordine pubblico; mi fanno rabbrividire i giovani manifestanti che sputano sui poliziotti e li prendono a calci».

VIDEO Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA