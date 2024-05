Maestra svela i "segreti" degli alunni nei loro temi: «Amano i loro genitori, ma sono preoccupati di deluderli»

di Cecilia Legardi

Un'insegnante di inglese ha rivelato, con un post su Facebook, quali sono i temi più affronatti dai bambini nei loro temi scolastici: affetto, bullismo, videogiochi si piazzano sul podio. E la sua lettera diventa commovente: «Amano i genitori, ma sopo preoccupati di deluderli».

Il contenuto dei diari dei bambini

Lori Singaraju è una maestra delle classi seste, che corrispondono, in Italia, al primo anno di scuola media. La donna insegna da circa 15 anni e ha imparato a cogliere ogni messaggio nascosto e ogni fragilità dei suoi ragazzi. In particolare, ha rivelato cosa li renda tristi e cosa, invece, rappresenti per loro un porto sicuro per la serenità. L'esperienza le ha dato la possibilità di tirar fuori ciò che i bambini non dicono ai genitori e ha raccontato tutto su un post Facebook, ormai diventato virale. «Cari genitori degli studenti delle scuole medie - scrive la donna - No, questa non è "quel tipo" di lettere di un insegnante. Non sono qui, per esempio, per farvi sapere che vostro figlio non ha portato una matita in classe una sola volta dal secondo giorno di scuola. So che avete comprato loro le matite. Che fine hanno fatto quelle matite? Solo Dio lo sa. Voglio solo dirvi alcune cose che potreste sapere o meno su tuo figlio».

Il messaggio commovente

All'iniziale umorismo si sostituisce, poi, un messaggio più profondo e toccante: «Lascia che vi chiarisca alcune cose - continua l'insegnante - Vi amano così tanto. Non sto scherzando. Scrivono di voi nei loro diari. Se chiedo loro chi ammirano, per cosa sono grati, anche se potrebbero rispondere chiunque, vivo o morto o finzionale, loro scelgono voi», dice immaginando di rivolgersi a una mamma o a un papà. «Si preoccupano molto di deluderti. Alcuni di loro sentono davvero che non potranno mai e poi mai essere abbastanza per te».

Successivamente la signora Singaraju elenca alcune delle cose che i ragazzini vorrebbero che i loro genitori capissero, come i significati di parole in uso oggi tra i più giovani e il fatto che i videogiochi non possano essere messi in pausa a piacere, come credono erroneamente molti adulti. «A loro piace quello che cucinate voi, anche se non è il loro cibo preferito. Sono divertenti. E perspicaci, eccentrici, dolci, sciocchi e soprattutto meravigliosi. Spesso sono molto cattivi l'uno con l'altro. Ve lo ricordate, vero? Il bullismo è reale ed è terribile, ma non è nemmeno il nome giusto per la maggior parte di queste interazioni.

L'orgoglio e l'interesse per le loro passioni

In vista dell'estate e delle vacanze, la maestra aggiunge: «Le cose a cui sono interessati possono non avere un minimo di senso per te, ma cerca almeno di fingere il desiderio di impararle. Parlarne li illumina. Non sempre dicono la verità. E va bene, neanche voi alla loro età la dicevate. Dite loro quanto siete orgogliosi, non solo dei loro successi, ma di chi sono come persone. Significherà tutto per loro. Spero che questa estate trascorrerai un po' di tempo a immergerti nella persona che tuo figlio è in questo momento. Fate quella cosa che piace a loro e lasciate che vi raccontino dei loro amici e delle loro piccole strane ossessioni. Racconta loro storie di quando avevi la stessa età. Ricordategli che sono persone affascinanti e capaci che possono raggiungere grandi traguardi».

