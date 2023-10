Pechino Express, Nancy Brilli e i primi dubbi: «Mi starò ricordando tutto?»

di Redazione web

Nancy Brilli si sta preparando per partire per una nuova avventura televisiva: Pechino Express. La showgirl e attrice, infatti, aveva condiviso negli scorsi giorni delle Instagram stories in cui annunciava che avrebbe intrapreso una nuova attività. Poco dopo è arrivata la notizia ufficiale: la foto con il cast completo, tra cui ex gieffini, attori della serie Mare Fuori e tanti altri vip.



Nancy Brilli parteciperà alla sfida con Pierluigi Iorio. I due, oltre a condividere la carriera attoriale, sono anche amici da 5 anni e si sono conosciuti nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale. Ecco come ci sta preparando l'attrice per questa nuova sfida.

Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia, atteso su Sky e in streaming su NOW nel 2024, vedrà otto nuove coppie percorrere la Rotta del Dragone, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka.



A guidare i protagonisti dell'avventura di quest'anno Costantino Della Gherardesca, con una novità: al suo fianco come inviato speciale ci sarà Fru dei The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni di Pechino Express (con Aurora Leone ha formato l'indimenticata coppia degli Sciacalli, terzi classificati due anni fa).

