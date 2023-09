Ascolti Tv 26 settembre 2023, buona partenza per Belve. Floris davanti alla Berlinguer

Ascolti Tv martedì 26 settembre 2023, in prima serata su Rai1 Morgane – Detective Geniale 3 ha conquistato la media di 2.345.000 spettatori pari al 14.7% di share. Nella prima puntata 2.668.000 telespettatori, share 14,39% e nella seconda, in seconda serata, 1.999.000, 15,10%. Su Canale5 Fast & Furious 9 The Fast Saga 1.700.000 e l’11.1%. Su Rai2 il ritorno di Belve 1.637.000 spettatori pari al 10%. Su Italia1 Tre uomini e una gamba 930.000 (5.3%). Su Rai3 La cattura Caccia a Matteo Messina Denaro 949.000 (5.2%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca 892.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 DiMartedì 1.090.000 e il 6.9%. Su Tv8 Pechino Express La Via delle Indie 379.000 (3.5%). Sul Nove Sei mai stata sulla luna? 230.000 con l’1.4%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.521.000 spettatori con il 22.8%, Affari Tuoi 4.353.000 e il 21.5%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena è visto da 4.294.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Caduta Libera 2.599.000 spettatori (17.6%).

