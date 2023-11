Patrizia Pellegrino, la confessione choc: «Scampata a una violenza sessuale, era una persona molto importante dello spettacolo»

di Redazione Web

Patrizia Pellegrino torna in tv nei panni della moglie del dottore che risolve i casi a Lolita Lobosco, nella terza stagione della fiction di Rai1 "Le indagini del Commissario Lolita Lobosco", con Luisa Ranieri, in onda in prima serata da marzo.

L'attrice, cantante e ballerina, idolo degli anni '80 per la sua bellezza ipnotica e la sua voce soave e coinvolgente, parla della sua dolorosa vita privata, segnata dalla perdita di un figlio, dal tradimento del secondo marito e da una tentata violenza sessuale mai rivelata. Esperienze che l'hanno segnata profondamente ma che la Pellegrino ha cercato di affrontare sempre «con il sorriso», come racconta nel suo nuovo libro dal titolo "Ho scelto di sorridere".

Intervista a Patrizia Pellegrino: l'esperienza dolorosa

«Credo che raccontare le mie esperienze, che sono comuni a tante donne», dice Patrizia, mettendo a nudo una sua fragilità, «possa aiutare molte persone a capire come recuperare il sorriso nonostante i drammi della vita.

Poi, continua: «Non ho mai sopportato chi mi metteva le mani addosso e avendo detto molti "no" mi hanno sbattuto molte porte in faccia», e rivela: «Quindici anni fa ho subito una tentata violenza sessuale, non l'ho mai raccontato a nessuno, ebbi molta paura, si trattava di una persona molto importante del mondo dello spettacolo che mi chiuse nel suo ufficio e iniziò a mettermi le mani addosso. Per fortuna sono riuscita a scappare, ero già sposata e avevo tre figli, per me fu una esperienza molto traumatica».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA