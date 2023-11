Vincenza Angrisano uccisa dal marito, il messaggio del sindaco di Andria alla vittima: «Penseremo noi ai tuoi figli»

di Nikita Moro

Femminicidio Andria, il sindaco della città pugliese Giovanna Bruno scrive un messaggio rivolto a Vincenza Angrisano, la donna uccisa a coltellate dal marito il pomeriggio del 28 novembre. Il primo cittadino rivolge alla vittima parole di conforto e sostegno, e promette che la comunità si prenderà cura dei suoi suoi figli.

Le parole del Sindaco di Andria

«Cara Enza, ora che lui ti ha zittito per sempre, tocca a noi parlare. Ora che ti ha tolto ai tuoi figli, spetta un po' anche a noi far giungere loro il calore di una città intera. La città muta, attonita, sconvolta, incredula, silente condanna la violenza, condanna ogni forma di violenza, condanna questa brutale violenza. La respinge senza che per essa possa esserci giustificazione alcuna».

Così conclude: «Cara Enza, ora che quel tuo sorriso è stato vinto dal ghigno di una morte che un uomo ha voluto per te, proveremo noi a sorridere ai tuoi bambini.

L'omicidio

Luigi Leonetti, 51 anni, è stato arrestato per aver ucciso a coltellate la moglie, Vincenza Angrisano di 42 anni, nella loro abitazione di Andria (BAT). L'omicidio è avvenuto davanti ad uno dei figli della coppia.

Al momento, secondo quanto ricostruito dai carabinieri coordinati dalla Procura di Trani, il delitto sarebbe avvenuto al culmine dell'ennesima lite tra i due coniugi. I due erano in casa con i loro figli quando l'uomo ha impugnato un'arma da taglio colpendo più volte al torace e all'addome la moglie senza lasciarle scampo. Sarebbe stato lui a chiamare il 118 confessando l'omicidio tra le urla dei figli.

I piccoli, che hanno 6 e 11 anni, sono stati assistiti dal centro del trauma della Asl Bat e affidati ad alcuni parenti.

Mercoledì 29 Novembre 2023

