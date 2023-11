Vincenza Angrisano uccisa dal marito davanti ai figli, la rabbia della famiglia: «È la nostra vergogna». Le colleghe: Faremo rumore per te

«Ci ha rovinato la vita. È la nostra vergogna», ha detto uno dei sette fratelli di Luigi Leonetti, il 52enne che martedì pomeriggio ha ucciso la moglie Vincenza Angrisano nella casa in cui vivevano con i due figli piccoli, a Andria, e poi ha chiamato il 118 confessando il femminicidio. Quella non sarebbe stata l'unica telefonata dopo aver accoltellato la moglie, con la quale nonostante avessero recentemente festeggiato i 14 anni di matrimonio i rapporti si erano deteriorati al punto da parlare di separazione. «Mi ha telefonato ma non ho risposto perché stavo lavorando. Chissà se l'aveva già uccisa», ha detto un altro fratello di Leonetti una volta arrivato sulla scena del crimine.