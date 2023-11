Giulia Cecchettin, il funerale a Padova: la chiesa e la data. «In arrivo migliaia di persone da tutta Italia»

Quando sarà il funerale di Giulia Cecchettin? Non si è ancora sciolto l'ultimo dubbio se l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, la 22enne massacrata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, possa svolgersi già sabato a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, a poche ore di distanza dall'autopsia prevista per venerdì. Per l'avvocato della famiglia di Vigonovo Stefano Tigani, sempre che l'autorità giudiziaria conceda in nulla osta alla sepoltura consegnando la salma alla famiglia, i tempi sono davvero troppo stringati perchè possano essere ultimati tutti i preparativi.