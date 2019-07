Paola Perego e La Talpa: «Rifarla senza di me è come se rapissero mio figlio»

Lunedì 1 Luglio 2019, 18:23

"Se non èpossono fare giustamente quel che vogliono. Rifare La Talpa senza di me è come se mi rapissero mio figlio",torna a parlare di un reality di successo da lei condotto anni fa (nel 2004 in casa Rai, poi dal secondo anno sulle reti Mediaset), "La Talpa".Si era parlato di una possibile edizione made in Rai: "La Talpa è La Talpa – ha fatto sapere in un'intervista al sito "DavideMaggio" - è un game molto particolare con delle sue regole per cui un altro programma sarebbe un'altra cosa. Nell'ambito dei reality, L'Isola e il Grande Fratello non sono uguali pur appartenendo allo stesso genere. Il problema me lo crea solo La Talpa, che è nata con me, cresciuta con me, e la sento molto mia".Il programma sembra molto richiesto, ma non ne ha ancora parlato col direttore Carlo Freccero: "Ne ho letto tramite i giornali, perché se ben ricordo lui disse che voleva rifare La Talpa. Non lo conosco personalmente e non ho più saputo nulla. Il problema è che me lo continuano a chiedere, sui social, per strada. La prima cosa che mi ha detto Paola Barale: "rifacciamo La Talpa? Io vorrei fare l'inviata". Le conduttrici ci sono, ora bisogna solo rifarla".