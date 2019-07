di Silvia Natella

«Ho dormito con il mio fidanzato questa notte», scrive suLa dichiarazione dell'instancabilearriva in risposta alle voci su una sua presunta nuova relazione e diventa un gossip 'succulento'. Chi conosce bene la regina degli ascolti di Canale 5 sa però che è una donna molto ironica e che il suo cuore appartiene ai figli e al pubblico.La frase pubblicata, infatti, è a corredo di un. ​«Stanotte ho dormito con il mio fidanzato. Eh sì, visto che ogni volta che pubblico una foto con un uomo, pensate che sia il mio compagno, ho deciso di presentarvelo, è proprio lui e si chiama Orso!!!». Barbara D'Urso frena così il gossip scatenato dal post precedente. ​Carmelita aveva, infatti,«Ogni tanto, ma veramente ogni tanto, mi regalo un aperitivo con un amico», aveva scritto.I due erano stati sorpresi insieme già nel marzo scorso da "Novella2000" e tanto è bastato per far sospirare i fan pensando che la conduttrice si fosse finalmente innamorata.Il selfie con il pupazzo è la risposta ironica a chi crede che la sua situazione sentimentale sia cambiata.Del resto meglio un pupazzo che un fantomaticoL'estate, però, è ancora lunga e la conduttrice ha chiesto di andare in ferie anticipatamente per ricaricare le pile. In molti sognano che proprio le vacanze le regalino un nuovo amore.