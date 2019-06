Grande Fratello 2019, la mamma di Gennaro Lillio contro Francesca De Andrè: «Ci è rimasta male»

Domenica 30 Giugno 2019, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mamma dinon approva la relazione del figlio conTerminato ilc'era da aspettarselo che la donna non avrebbe gradito questo fidanzamento. La nipote del cantautore genovese non ha un carattere semplice e nei mesi in cui è stata reclusa è stata criticata per l'aggressività e il modo di parlare.«Mia madre è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre», ha ammesso Gennaro Lillio in un’intervista concessa al settimanale "Spy". «Non si sono ancora conosciute. Francesca verrà a Napoli da me fra qualche giorno e lì ci sarà la giusta occasione per farle conoscere.Il modello napoletano spera che tra le due donne si instauri un buon rapporto, ma il giudizio della madre non può non essere preso in considerazione. I due sono molto legati perché la donna ha cresciuto Gennaro e il fratello gemello senza un uomo accanto.D'altra parte è convinto che la sua fidanzata si farà voler bene: «Nella realtà Francesca è una persona completamente diversa, anche più bella! Per questo sono sempre più convinto che quello che è emerso in tv di lei sia legato al forte stress che stava vivendo in quei giorni».