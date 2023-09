Paola Ferrari: «Bello tornare in Rai, ma non dimentico il male gratuito ricevuto. Mi hanno proposto di fare l'opinionista al Gf»

di Luca Uccello

Paola Ferrari non si arrende mai. E alla fine vince sempre lei. Così dopo un anno difficile torna a essere la regina del calcio in televisione. La conduttrice si riprende la guida dello storico 90° minuto, in onda su Raidue.

Una rivincita dopo essere stata esclusa dall'ex direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano. «Mi ha lasciato a casa e non mi ha ricevuto per otto mesi. L’ho accettato ma ero molto arrabbiata, perché tengo al mio lavoro».

Paola Ferrari torna in Rai

Per fortuna al suo fianco c'erano i suoi figli: «Sono tutti e due molto protettivi e guai a chi tocca loro la mamma! Essere compresa e supportata da loro, che non hanno mai smesso di farmi sentire la loro vicinanza, è stato fondamentale per superare il difficile periodo professionale dello scorso anno».

Pensiero diverso invece quello di suo marito Marco De Benedetti: «Lui è un fatalista. Mi dice sempre: “Ma che cosa stai a fare ancora lì? Molla tutti e vattene via”.

Oggi torna «con il solito entusiasmo, perché ho da sempre grande passione per il mio lavoro». Peccato che al suo fianco non ci sia più l’amico Adriano Panatta: «Me l'hanno portato via», dice scherzosamente.

Tutto passato con i vertici di Viale Mazzini? «Non è che quando le cose vanno a posto ti dimentichi di quello che è successo prima. Io, poi, ho una buona memoria. Quando ti fanno male in modo gratuito, ti restano addosso i segni ed è normale. Non sono una santa, ma cerco di essere sempre sincera, di dire la verità. E non ho nascosto la mia amarezza».

Di Diletta Leotta questa volta non parla ma svela che è stata vicina a ricoprire il ruolo che oggi è di Cesara Buonamici nel nuovo Grande Fratello di Pier Silvio Berlusconi: «Due anni fa avevano proposto a me di fare l’opinionista al Gf vip! L’ipotesi è però sfumata perché sono e resto un volto della Rai e quindi non volevo questo cambiamento. Nella Casa, comunque, non entrerei mai come concorrente perché non potrei stare lontana dalla mia famiglia e dal mio lavoro. Anche se sarei un peperino e sarebbe divertente!».

