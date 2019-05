Pamela Prati a Verissimo, Silvia Toffanin furiosa: «Non credo a quello che racconti». E lei lascia lo studio

di Emiliana Costa

Proprio in questi minuti si sta registrando la puntata dipiù attesa dell'anno, quella dedicata al matrimonio di. E pare che ci siano stati dei veri e propri colpi di scena. Silvia Toffanin avrebbe detto alla sua intervistata: «». E l'ex volto del Bagaglino, per tutta risposta,A lanciare le anticipazioni suè il direttore di Nuovo, che scrive: «Si sta registrando in questi minuti la puntata di Verissimo con ospite Pamela Prati insieme con la manager-agente Eliana Michelazzo. Andrà in onda sabato ma posso anticipare i contenuti dello scontro tra la Prati e la padrona di casa.Tra le altre cose, Mark Caltagirone, promesso sposo della Prati, ha rifiutato di partecipare a Verissimo perché non voleva firmare la liberatoria / contratto. Pare abbia detto che è talmente ricco da non volere compensi e pertanto non intende firmare alcun documento. La Toffanin chiede a Pamela Prati di farle vedere una foto di Caltagirone sul telefonino, ma l'attrice si rifiuta. Pamela Prati: 'L'unico sbaglio che ho fatto è venire in Tv a parlarne. Se ne sta facendo un caso di Stato. Basta col dire che Marco non esiste! Esiste eccome. Ma non sono io che devo obbligarlo ad apparire in Tv'. Toffanin: 'Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle. Oppure in videochiamata con Skype. Ma dove siamo? A Dallas? A Beautiful?'.Chiamato al telefono dalla redazione, Mark Caltagirone non risponde. Pamela Prati: 'Gli telefono io'. Esce dallo studio sostenendo di andare a chiamare Caltagirone. Eliana Michelazzo: 'Giuro che Mark esiste. Io dello loro storia non voglio sape' gnente'. Toffanin: 'Pamela è andata via. Stiamo degenerando'».Insomma, die Pamela Prati avrebbe lasciato lo studio. Per maggiori dettagli, bisogna attendere sabato la messa in onda di Verissimo. Il giallo continua.