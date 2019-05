Barbara D'Urso, Gabriele Parpiglia le chiede scusa su Instagram: «Solo gli stupidi non cambiano idea». Lei reagisce così

di Emiliana Costa

sudurante la puntata di ieri sera di Live - Non è la D'Urso. Da tempo tra i due ci sarebbe stato un grande gelo e non si sarebbero rivolti la parola. Ma durante la prima parte del programma, dedicata al giallo del matrimonio diIl giornalista si sarebbe dunque emozionato e avrebbe scritto un messaggio di pace su Instagram.«Fine. Solo gli stupidi non cambiano idea. E io (per chi mi conosce) stupido non lo sono MAI stato e mai lo sarò. Stasera #barbaradurso durante la puntata #livenoneladurso ha citato: in primis #chi #magazine , poi il direttore #alfonsosignorini e me. Stavo guardando la trasmissione da casa e mi sono emozionato. Semplice. In modo onesto, naturale. Ed è bello che sia così. C’è la gratificazione, certo. C’è la certificazione di un buon lavoro, certo.È risaputo che con Barbara da tempo ci siamo allontanati in modo brusco.Purtroppo ci sono situazioni che, a volte, penso (o meglio pensavo) , di gestire senza sbagliare. Ma in realtà non è così.Io umanamente dinanzi a Barbata sono andato a sbattere. Inutile entrare nel privato dei fatti. È solo arrivato il momento di cambiare, di girare le lancette del tempo e farle andare avanti con un nuovo sorriso. Tutto qui. Anche perché (e lo dico a me stesso) ho bisogno davvero di persone che ogni tanto mi dicano bravo. Barbara, quando mi ha portato in tv per la prima volta (questa è la verità), lo faceva sempre sorridendo. Mi chiamava l’orrido Parpiglia, poi rideva, poi c’era anche il privato che si divideva tra momenti e racconti di vita... fino al totale cazzeggio.».E conclude: «. Solo in quell’istante, mentre azionate la memoria, capirete quanto e se davvero vi siano mancati. A me sono mancati. 🤗. Ps: il muro e le cose della vita in questa situazione mi hanno fregato, ma ora butto giù a spallate tutto. Grazie Barbara per stasera».Il giornalista non chiarisce il motivo del litigio, ma ricordaAl momento,Certo è che ieri in diretta ha nominato prima Alfonso Signorini e Parpiglia e poi anche Mara Venier. Che il tempo del disgelo sia arrivato? Staremo a vedere.