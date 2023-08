Pamela Camassa: «Filippo Bisciglia? Successo meritato. L'incontro con Ronn Moss? Contenta mia madre, mi "costringeva" a guardare Beautiful»

Weekend di spettacolo e solidarietà in piazza Regina Margherita in Grottaglie (Taranto), organizzato da Alessandro Saracino, presidente Fimpi, Federazione di piccole e medie imprese della settore sanitario. Un’occasione per regalare una serata di intrattenimento e leggerezza ai ragazzi disabili della cooperativa New Dreams Oltreamici, proprio con sede in Grottaglie. Si comincia con il concerto di Ronn Moss - il Ridge della serie Beautiful – presentato dall’attrice e noto personaggio televisivo Pamela Camassa, legata sentimentalmente nella vita privata con Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa, ha visto che bravo Filippo Bisciglia: ha trascinato Temptation Island ad ascolti super? Ha fatto a lui un regalo speciale per celebrare il successo?

«Anche quest’anno Temptation Island è stato un grande successo e Filippo come sempre è stato bravissimo, anche se detto da me è scontato, sono un po’ di parte , ma la conferma la danno le persone che lo fermano per strada, lo riempiono di complimenti e gli dicono parole davvero belle, spesso è lui stesso a rimanerne stupito.

Pamela è una star della tv e non solo. Eccola condurre il concerto di Grottaglie. Filippo è geloso, ora che incontra il Beautiful Ronn Moss?

«Noooo, non è assolutamente geloso , in compenso sarà felice mia mamma che mi “costringeva” a guardare Beautiful tutti i giorni a pranzo quando rientravo da scuola!».

Che bella cosa l'iniziativa a sostegno dei ragazzi disabili con Elisabetta Gregoraci, madrina della serata. Che cosa farete a Grottaglie?

«Si una bellissima iniziativa che si svilupperà in due giorni a Grottaglie dove incontreremo i ragazzi disabili della cooperativa New Dreams Oltreamici fondata da Alessandro Saracino, il quale regalerà alla cittadina e ai ragazzi due serate all’insegna della musica e della solidarietà e io sono contentissima di farne parte».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 21:14

