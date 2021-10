Palinsesti Rai, cambia tutto: "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone "salta", ecco cosa sta succedendo

Un’altra piccola sorpresa per gli spettatori di RaiUno. Oggi infatti, dopo la mancata messa in onda di “Storie Italiane” di Eleonora Daniele, i telespettatori dovranno fare a meno anche di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.

Palinsesti Rai, cambia tutto: "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone "salta"

RaiUno cambia il palinsesto e “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone non va in onda. I telespettatori saranno stati sopresi nel non vedere come di consueto la giornalista padrona di casa intervistare col solito garbo i suoi numerosi ospiti e parlare di attualità, ma si dovranno adattare al temporaneo stravolgimento imposto dalla rete ammiraglia. Alle 14, ora di inizio del programma è infatti andata in onda una puntata della serie tv “Il paradiso delle signore” e a seguire ci sarà uno speciale di attualità sulle elezioni dal titolo “Speciale elezioni amministrative 2021”, che proseguirà fino alla 18:45. A quell’ora poi riprenderà l’usuale e rodato palinsesto con il quiz show “L’Eredità”.

Domani, a seggi chiusi, Serena Bortone tornerà con "Oggi è un altro giorno" a intervistare, nel solito orario, gli ospiti invitati in studio.

