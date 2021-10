Storie Italiane con Eleonora Daniele non va in onda: cambiato il palinsesto

Oggi 4 ottobre 2021 Storie Italiane con la conduttrice Eleonora Daniele non è andato in onda. Chiunque si sia sintonizzato su Rai Uno, aspettando il programma, ha constatato che il contenitore di attualità è stato cancellato dal palinsesto. Il tutto per dare spazio alla Santa Messa in diretta da Assisi in occasione della festività religiosa dedicata al santo patrono d'Italia e protettore degli animali San Francesco.

Storie Italiane non va in onda, ecco perché

Il programma della mattina di Rai Uno va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10:00 circa a mezzogiorno. Questa mattina è saltato per dare spazio alla messa per San Francesco in diretta dalla sua città, Assisi, dalla Basilica superiore. La messa è stata preceduta e sarà seguita dallo speciale di "A Sua Immagine" con Lorena Bianchetti. La trasmissione occuperà tutta la fascia oraria solitamente affidata a "Storie Italiane" trainando i telespettatori della prima rete fino a "È sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici, il cui inizio oggi slitterà però di circa venti minuti.

Storie Italiane torna domani

Spesso il palinsesto varia a seconda di eventi eccezionali religiosi o sportivi. Il programma condotto da Eleonora Daniele torna domani regolarmente con tutti gli approfondimenti e i casi di cronaca più seguiti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 11:04

