«Onorevoli confessioni», Laura Tecce racconta su Rai2 la vita oltre la politica dei principali esponenti politici italiani

Cosa si sa davvero della vita dei più popolari personaggi della scena politica italiana? «Onorevoli Confessioni», programma di politica e costume condotto da Laura Tecce, torna con una nuova stagione a partire da venerdì 29 ottobre alle 23.45 su Rai2, con una serie di 5 puntate di ritratti inediti e sorprendenti dei principali esponenti politici italiani che faranno conoscere ai telespettatori gli aspetti più privati della loro vita.

Leggi anche > «La mia Carla Fracci umana, con energia e lacrime». Mastronardi nel film, in sala e su Rai1

Nella prima puntata saranno protagonisti Ivan Scalfarotto, sottosegretario all’Interno, e Laura Castelli, viceministro dell’Economia e delle finanze. Si vedono quasi sempre nella loro veste istituzionale e pubblica, ma nel Governo e nel Parlamento siedono persone che nella vita coltivano anche interessi molto diversi dalla politica e che prima di affacciarsi alla vita pubblica svolgevano o sognavano carriere a volte lontanissime da quelle che li hanno resi noti. Verranno svelate le passioni, il rapporto con la famiglia, i progetti e i rimpianti, insomma l’altra faccia di ciò che appare tutti i giorni pubblicamente. E per farlo, ognuno di loro porterà con sé gli oggetti personali a cui è più legato, quelli che più rappresentano la loro storia.

Ivan Scalfarotto, esponente di Italia Viva, si racconterà da Milano, sua città d’adozione mentre la pentastellata Castelli dalla barca a vela, sua passione principale fuori dai palazzi della politica. Il racconto di Scalfarotto si intreccia ai ricordi di Laura Castelli. Originario di Pescara ma cresciuto a Foggia, è vissuto per diversi anni tra Londra e Mosca, due città a cui è legatissimo. Laura Castelli, origini meridionali - padre pugliese, madre siciliana - è nata a Torino, dove si è formata e ha iniziato anche a muovere i primi passi in politica.

Durante la narrazione delle esperienze più significative, i due politici si lasceranno andare a curiosità e aneddoti della loro sfera privata: l’amore di Scalfarotto per la scrittura e la cucina, la passione per l'hip pop e per il calciatore della Juventus e della nazionale Giorgio Chiellini per la Castelli, che ha anche confidato alla conduttrice di essere prossima alle nozze col suo fidanzato. Attraverso la voce diretta dei personaggi, Onorevoli Confessioni comporrà un racconto empatico ed emozionale della vita oltre la politica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA