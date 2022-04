Oggi è un altro giorno: chi è Alessandro Greco, tra gli ospiti della puntata di oggi venerdì 8 aprile

Torna un'altra puntata di Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone che a partire dalle 14.00 regalerà ai telespettatori l'ultima puntata della settimana. Come sempre si passa dai tempi dell'attualità, in primis gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, fino alle interviste a grandi artisti del mondo dello spettacolo. Nel salotto di Rai1, oggi ci sarà Alessandro Greco, celebre volto della televisione italiana, e presentatore di diversi quiz tra cui Furore e Dolce quiz, che ha ripreso proprio lo scorso anno. In precedenza, la sua ultima apparizione televisiva era stata nel 2018 con la conduzione di Zero e lode!, nonchè la presenza a Miss Italia nel 2019 e a Il cantante mascherato nello stesso anno. Alessandro Greco è un conduttore molto amato e lui stesso ha sottolineato come, nonostante la sua carriera intermittente, i fan gli riservino spesso molte attenzioni e i suoi programmi raccolgono sempre un discreto successo.

Ma, com'è noto, Greco sparisce dalla televisione di tanto in tanto e, a spiegarne il perchè è stato lui stesso durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto intendere che le sue assenze non sono dovute a scelte sue, ma alla mancanza di opportunità nonostante il riscontro del suo lavoro sia molto positivo.

Ma non solo. Nella puntata di oggi ci saranno anche il cantante Francesco Gabbani, che questa sera esordirà nel suo primo show "Ci vuole un fiore". E ancora, la ricca puntata di oggi vedrà il racconto del rapper Frankie hi-nrg mc e del maestro d'orchestra Semyon Bychkov. Non mancheranno in studio i cosiddetti "affetti stabili" che ormai da mesi riempiono il salottiìo di mamma Rai durante la fascia oraria del programma, commentando ed esprimendo la propria opionione su tutto. Da Romina Carrisi, Jessica Morlacchi, Carolina Rey, fino a Samule Peron. Ma non solo, ci sarà anche la musica di Memo Remigi e Antonio Mezzancella, che cureranno gli intermezzi musicali.

